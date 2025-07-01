Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 13
Eisenbahnmänner

EisenbahnmännerJetzt kostenlos streamen

Hell On Wheels

Folge 13: Eisenbahnmänner

43 Min.Ab 12

Louise berichtet über die bisherigen Erfolge und Risiken beim Bau der Eisenbahn, da das Ende des Projekts nicht mehr fern ist. Bei der "Union Pacific" fehlen zehn Meilen, bei der "Central Pacific" noch sechs. Während Mickey seine Landsleute überzeugen kann, weiterzuarbeiten, hat Cullen bei den Chinesen weniger Glück. Huntington will den Gouverneur dazu bringen, ihn als Sieger auszurufen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Hell On Wheels
MOVIESPHERE

Hell On Wheels

Alle 5 Staffeln und Folgen