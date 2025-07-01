Staffel 5Folge 14
Folge 14: Fertig
46 Min.Ab 12
Durant und Cullen müssen beide vor den Kongress in Washington treten. Während Durant Bestechung, Betrug und Korruption vorgeworfen werden, soll Cullen als Army Colonel in den Westen gehen. Cullen findet endlich heraus, was Mei ihm geschrieben hat: Es handelt sich um eine Adresse in China. Eva lehnt Louises Angebot ab, aus ihrer Lebensgeschichte ein Buch zu machen.
Genre:Drama, Western
Altersfreigabe:
12
