Hell On Wheels

MOVIESPHEREStaffel 5Folge 3
Suche nach Gerechtigkeit

Folge 3: Suche nach Gerechtigkeit

43 Min.Ab 12

Cullen und Tao können Chang knapp davor bewahren, wegen Beleidigung amerikanischer Arbeiter gehängt zu werden. Mei, die sich von ihren Verletzungen erholt, möchte erneut bei der Eisenbahn arbeiten, da sie glaubt, so einer Zwangsheirat in China zu entkommen. Der Schwede manipuliert indes Phineas bei seinem Vorhaben gegen die Mormonen.

