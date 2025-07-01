Staffel 5Folge 8
Hell On Wheels
Folge 8: Zwei Soldaten
50 Min.Ab 16
Im Jahr 1863 wird der Schwede Gundersen von Soldaten der Konföderation gefangen genommen und in ein Gefängnis mit schrecklichen Verhältnissen gesperrt. Jahre später ist er auf dem Weg zur Hatch Farm, wo er Naomis Vater und Schwester tötet. Doch Cullen ist ihm dicht auf den Fersen. Obwohl Cullen die Gelegenheit hätte, den Schweden zu töten, will er ihn vor ein Militärgericht bringen.
Hell On Wheels
Genre:Drama, Western
16
Copyrights:© 2011 Entertainment One Television USA Inc. All Rights Reserved.