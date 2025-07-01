Staffel 5Folge 9
Hell On Wheels
Folge 9: Rückkehr in den Garten
43 Min.Ab 12
Cullen kehrt auf die Hatch Farm zurück, nur um feststellen zu müssen, dass sich während seiner Abwesenheit allerhand verändert hat. Naomi hat sich in den Farmhelfer Isaac Vinson verliebt und will gemeinsam mit ihm nach Zion ziehen, sofern Brigham Young sie dort aufnimmt. Cullen verspricht den beiden, sie zu begleiten und ein gutes Wort für sie einzulegen.
