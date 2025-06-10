Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1Staffel 1Folge 221vom 10.06.2025
7 Min.Folge vom 10.06.2025

Paula erklärt dem jüngeren Emil, warum es gefährlich ist, die Straße an einer Stelle ohne Zebrastreifen zu überqueren. Helmi muss vorerst nicht eingreifen. Als Helmi wieder zu Emil gerufen wird, erklärt Helmi, was alles zur Verlängerung des Anhaltewegs der Autos führen kann. Bildquelle: ORF

