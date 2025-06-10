Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Stehen + schauen = sicherJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 221: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Stehen + schauen = sicher
7 Min.Folge vom 10.06.2025
Paula erklärt dem jüngeren Emil, warum es gefährlich ist, die Straße an einer Stelle ohne Zebrastreifen zu überqueren. Helmi muss vorerst nicht eingreifen. Als Helmi wieder zu Emil gerufen wird, erklärt Helmi, was alles zur Verlängerung des Anhaltewegs der Autos führen kann. Bildquelle: ORF
