Folge 222: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sichtbarkeit = Sicherheit
6 Min.Folge vom 11.06.2025
Johannes vergisst nach dem Judounterricht seine Jacke in der Garderobe. Da ihn niemand abholt, macht er sich allein auf den Heimweg. Er denkt nicht daran, dass er mit seiner Kleidung nicht gut sichtbar für die Autofahrer ist, denn nur auf seiner Jacke befinden sich Reflektoren. Als Johannes bei einem Zebrastreifen ankommt, ertönt auch schon Helmis Maus-Alarm. Sokrates macht sich Sorgen um Octavia. Die Pudelfreundin wählt ihr Halsband nach modischen Kriterien aus und achtet nicht auf die Sicherheit. Bildquelle: ORF
