Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Zebra ist gut, schauen ist besser

ORF1Staffel 1Folge 225vom 14.06.2025
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Zebra ist gut, schauen ist besser

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Zebra ist gut, schauen ist besserJetzt kostenlos streamen

Helmi

Folge 225: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Zebra ist gut, schauen ist besser

6 Min.Folge vom 14.06.2025

Sokrates hat ein Plüsch-Zebra gefunden, das Helmi früher verwendet hat, wenn er das Verhalten auf dem Zebrastreifen erklärt hat. Da die Zebrastreifen nun bunt sind, ist das Zebra arbeitslos. Weil Leo zu spät dran ist, verpasst er seinen Freund Stani. Leo geht auf dem Gehsteig. Plötzlich sieht er Stani auf der anderen Straßenseite. Daraufhin läuft Leo - ohne zu schauen - beim Fußgängerübergang über die Straße. Damit hat jedoch der Autofahrer, der sich dem Zebrastreifen nähert, nicht gerechnet. Zum Glück schaltet sich Helmi ein und verhindert einen Unfall. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Helmi
ORF1
Helmi

Helmi

Alle 1 Staffeln und Folgen