Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Zebra ist gut, schauen ist besserJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 225: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Zebra ist gut, schauen ist besser
6 Min.Folge vom 14.06.2025
Sokrates hat ein Plüsch-Zebra gefunden, das Helmi früher verwendet hat, wenn er das Verhalten auf dem Zebrastreifen erklärt hat. Da die Zebrastreifen nun bunt sind, ist das Zebra arbeitslos. Weil Leo zu spät dran ist, verpasst er seinen Freund Stani. Leo geht auf dem Gehsteig. Plötzlich sieht er Stani auf der anderen Straßenseite. Daraufhin läuft Leo - ohne zu schauen - beim Fußgängerübergang über die Straße. Damit hat jedoch der Autofahrer, der sich dem Zebrastreifen nähert, nicht gerechnet. Zum Glück schaltet sich Helmi ein und verhindert einen Unfall. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Helmi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0