Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sicher rollenJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 243: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sicher rollen
5 Min.Folge vom 13.10.2025
Sokrates ist verärgert, weil ihn Helmi zu einem Auffrischungskurs geschickt hat. Ben wiederum ist von seiner Schwester genervt, die von ihm verlangt, dass er mit dem Scooter bremsen übt. Ben findet das Üben doof, bis er in eine Situation kommt, in der er blitzartig reagieren muss. Er sieht ein, dass sich das Üben ausgezahlt hat. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Helmi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0