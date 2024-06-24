Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Gut oder giftigJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 163: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Gut oder giftig
6 Min.Folge vom 24.06.2024
Sokrates liegt eine komische grüne Birne im Magen, die er gegessen hat. Lilli und Toni sind bei Opa im Garten und ernten Beeren direkt von der Hand in den Mund, dann machen sie, nun mit langen Ärmeln und Hosen adjustiert, einen Ausflug in den Wald. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Helmi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0