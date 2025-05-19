Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Was liegt, das pickt

ORF1Staffel 1Folge 208vom 19.05.2025
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Was liegt, das pickt

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Was liegt, das picktJetzt kostenlos streamen

Helmi

Folge 208: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Was liegt, das pickt

6 Min.Folge vom 19.05.2025

Mina will sich ein Comicheft kaufen und versucht, aus ihrem Sparschwein Münzen herauszuangeln. Dabei geht das Schwein zu Bruch. Sie beschließt, das Schwein zu kleben und holt sich dafür Superkleber und eine Heißklebepistole. Helmi kommt und erklärt ihr, dass sowohl Superkleber als auch Heißklebepistole Gefahren bergen und sie beides nicht ohne Erwachsene verwenden soll. Zudem schwuppt er ihr Sparschwein wieder ganz und lässt genau die Münzen, die Mina für ihr Comicheft braucht, heraußen. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Helmi
ORF1
Helmi

Helmi

Alle 1 Staffeln und Folgen