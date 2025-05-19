Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Was liegt, das picktJetzt kostenlos streamen
Folge vom 19.05.2025
Mina will sich ein Comicheft kaufen und versucht, aus ihrem Sparschwein Münzen herauszuangeln. Dabei geht das Schwein zu Bruch. Sie beschließt, das Schwein zu kleben und holt sich dafür Superkleber und eine Heißklebepistole. Helmi kommt und erklärt ihr, dass sowohl Superkleber als auch Heißklebepistole Gefahren bergen und sie beides nicht ohne Erwachsene verwenden soll. Zudem schwuppt er ihr Sparschwein wieder ganz und lässt genau die Münzen, die Mina für ihr Comicheft braucht, heraußen. Bildquelle: ORF
