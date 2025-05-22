Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Absoluter Superscooter

ORF1Staffel 1Folge 211vom 22.05.2025
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Absoluter Superscooter

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Absoluter SuperscooterJetzt kostenlos streamen

Helmi

Folge 211: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Absoluter Superscooter

6 Min.Folge vom 22.05.2025

Milo hat einen Scooter zum Geburtstag bekommen. Er trifft sich mit Janina, um mit ihr in den Park zu rollern. Milo saust auf dem Gehsteig und Janina hinter ihm her. Janina ist deutlich langsamer auf ihrem alten Roller. Sie will Milo einholen und übersieht beinahe ein Auto, das aus einer Ausfahrt hinausfährt. Helmi verhindert das Schlimmste und erklärt, was man auf dem Scooter darf und was man beachten muss. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Helmi
ORF1
Helmi

Helmi

Alle 1 Staffeln und Folgen