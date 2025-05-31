Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Coole KisteJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 215: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Coole Kiste
5 Min.Folge vom 31.05.2025
Elliot und Anna steigen streitend in den Fahrradanhänger. Im Anhänger steigert sich der Streit sogar zur Rauferei. Bevor ein Unfall passiert, schwuppt sich Helmi zu ihnen. Wichtige Regeln im Fahrradanhänger: - Helm tragen! - Angurten! - Nicht raufen! Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Helmi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0