Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Coole Kiste

ORF1Staffel 1Folge 215vom 31.05.2025
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Coole Kiste

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Coole KisteJetzt kostenlos streamen

Helmi

Folge 215: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Coole Kiste

5 Min.Folge vom 31.05.2025

Elliot und Anna steigen streitend in den Fahrradanhänger. Im Anhänger steigert sich der Streit sogar zur Rauferei. Bevor ein Unfall passiert, schwuppt sich Helmi zu ihnen. Wichtige Regeln im Fahrradanhänger: - Helm tragen! - Angurten! - Nicht raufen! Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Helmi
ORF1
Helmi

Helmi

Alle 1 Staffeln und Folgen