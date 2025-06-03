Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Köpfchen mit HelmJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 216: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Köpfchen mit Helm
6 Min.Folge vom 03.06.2025
Alina fährt mit dem Fahrrad - ohne Helm! Ihre Mutter ist kein gutes Vorbild. Sie trägt den Helm zwar bei Radtouren, aber nicht auf dem kurzen Weg zum Büro. Schon passiert es: Ein scharf geschossener Fußball kommt genau auf Alinas Mutter zu. Zum Glück kann Helmi die Situation stoppen, bevor es zum Sturz kommt. Daraufhin ist sie einsichtig und will von nun an immer einen Helm beim Fahrradfahren tragen. Auch Alina ist jetzt überzeugt, setzt ihren Helm wieder auf und macht sich auf den Weg. Bildquelle: ORF
