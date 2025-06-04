Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Mit der Kuh auf DuJetzt kostenlos streamen
Helmi
Folge 217: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Mit der Kuh auf Du
7 Min.Folge vom 04.06.2025
Mia und ihre Mutter wandern mit ihrem Hund über eine Alm. Dabei übersehen sie das Schild, das vor freilaufenden Kühen warnt. Mias Mutter wirft den Ball für den Hund. Dabei rollt der Ball unter einen Weidezaun hindurch und landet genau vor einer Kuh. Helmi schwuppt sich runter, bevor Mia auf die Weide laufen und den Ball holen kann. Helmi erklärt Mia, warum es gefährlich ist, zu nah an Kühe heranzugehen - vor allem mit Hund. Bildquelle: ORF
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Helmi
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0