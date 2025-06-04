Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Mit der Kuh auf Du

ORF1Staffel 1Folge 217vom 04.06.2025
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Mit der Kuh auf Du

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Mit der Kuh auf DuJetzt kostenlos streamen

Helmi

Folge 217: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Mit der Kuh auf Du

7 Min.Folge vom 04.06.2025

Mia und ihre Mutter wandern mit ihrem Hund über eine Alm. Dabei übersehen sie das Schild, das vor freilaufenden Kühen warnt. Mias Mutter wirft den Ball für den Hund. Dabei rollt der Ball unter einen Weidezaun hindurch und landet genau vor einer Kuh. Helmi schwuppt sich runter, bevor Mia auf die Weide laufen und den Ball holen kann. Helmi erklärt Mia, warum es gefährlich ist, zu nah an Kühe heranzugehen - vor allem mit Hund. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Helmi
ORF1
Helmi

Helmi

Alle 1 Staffeln und Folgen