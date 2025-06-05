Zum Inhalt springenBarrierefrei
Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Busfahren für Fortgeschrittene

ORF1Staffel 1Folge 218vom 05.06.2025
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Busfahren für Fortgeschrittene

Folge 218: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Busfahren für Fortgeschrittene

6 Min.Folge vom 05.06.2025

Sokrates hat sich zu einem erstklassigen Copiloten entwickelt und wird dafür von Helmi gelobt. Als Sokrates sieht, wie Patrick zur Bushaltestelle kommt, ist er sofort in Alarmstimmung - obwohl der MAUS-Alarm gar nicht anschlägt. Helmi und Sokrates hatten nämlich vor einem Jahr einen aufregenden Morgen, an dem Patrick so ziemlich alles falsch gemacht und auf nichts aufgepasst hat. Doch heute ist alles anders: Patrick ist mit seinem kleinen Bruder Nicky unterwegs. Als großer Bruder ist er ein musterhafter, vorbildlicher Schulbuspassagier und Verkehrsteilnehmer. Bildquelle: ORF

