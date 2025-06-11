Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Helmi

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sichtbarkeit = Sicherheit

ORF1Staffel 1Folge 222vom 11.06.2025
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sichtbarkeit = Sicherheit

Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sichtbarkeit = SicherheitJetzt kostenlos streamen

Helmi

Folge 222: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Sichtbarkeit = Sicherheit

6 Min.Folge vom 11.06.2025

Johannes vergisst nach dem Judounterricht seine Jacke in der Garderobe. Da ihn niemand abholt, macht er sich allein auf den Heimweg. Er denkt nicht daran, dass er mit seiner Kleidung nicht gut sichtbar für die Autofahrer ist, denn nur auf seiner Jacke befinden sich Reflektoren. Als Johannes bei einem Zebrastreifen ankommt, ertönt auch schon Helmis Maus-Alarm. Sokrates macht sich Sorgen um Octavia. Die Pudelfreundin wählt ihr Halsband nach modischen Kriterien aus und achtet nicht auf die Sicherheit. Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Helmi
ORF1
Helmi

Helmi

Alle 1 Staffeln und Folgen