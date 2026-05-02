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Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Pferde sind auch nur Menschen

ORF1Staffel 1Folge 264vom 02.05.2026
Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Pferde sind auch nur Menschen

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Folge 264: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Pferde sind auch nur Menschen

6 Min.Folge vom 02.05.2026

Diesmal muss sich Helmi auf eine Pferdekoppel schwuppen. Lena ist zum ersten Mal auf einem Reiterhof. Als sie die Pferde auf der Koppel sieht, ist sie ganz aufgeregt. Sie klettert über den Zaun und läuft geradewegs auf die Pferde zu, die sie nicht kommen sehen. Helmi erklärt Lena, warum es nicht ratsam ist, Pferde von hinten zu überraschen: Pferde können vor Schreck ausschlagen. Zudem fassen sie so bestimmt kein Vertrauen zu ihr. Bildquelle: ORF

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