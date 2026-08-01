Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Jedem der seineJetzt kostenlos streamen
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Folge 286: Helmi-Kinder-Verkehrs-Club: Jedem der seine
6 Min.Folge vom 01.08.2026
Emma hat Geburtstag. Mit Geburtstagskuchen für ihre Klassenkameraden im Rucksack, macht sie sich per Fahrrad auf den Weg in die Schule. Natürlich mit Radhelm - der passt nur leider nicht. Inzwischen hat Sokrates ein ähnliches Problem: entweder sein Kopf ist geschrumpft oder seine nagelneue Festtags-Pilotenkappe ist gewachsen - jedenfalls ist sie viel zu groß. Helmi kann die Sache nicht ausdiskutieren, denn da kommt schon der MAUS-Alarm wegen Ellas. Helmi erklärt ihr, dass man nicht einfach "irgendeinen Helm" nehmen soll, sondern dass der Helm exakt passend ausgesucht und richtig eingestellt werden muss. Bildquelle: ORF
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