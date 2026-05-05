Staffel 2Folge 17vom 05.05.2026
James & VerlettaJetzt kostenlos streamen
Help! I'm in a Secret Relationship!
Folge 17: James & Verletta
44 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12
Verletta und James daten sich seit über einem Jahr. Sie leben zusammen und seine Familie liebt sie. Verletta arbeitet in der Musikindustrie, doch James hat noch nie Kollegen getroffen und ist in ihrem sozialen Netz ein Geist! Er verlangt antworten.
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Help! I'm in a Secret Relationship!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV & © Season 1-2: MTV Germany