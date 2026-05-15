Staffel 3Folge 1vom 15.05.2026
Tirelle & DeeDeeJetzt kostenlos streamen
Help! I'm in a Secret Relationship!
Folge 1: Tirelle & DeeDee
39 Min.Folge vom 15.05.2026Ab 12
DeeDee hat Tirelle während ihrer gesamten fünfjährigen Beziehung geheimgehalten. Er hatte bereits einmal mit ihr Schluss gemacht, weil sie ihn ihre Familie nicht kennenlernen ließ. Jetzt sind sie wieder zusammen, aber es hat sich nichts geändert.
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Help! I'm in a Secret Relationship!
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3: MTV & © Season 1-3: MTV Germany