Helsinki Rescue - Einsatz in Finnland
Folge vom 09.05.2026: Episode 9
23 Min.Folge vom 09.05.2026Ab 12
Einmal pro Woche führen die Feuerwehrleute auf der Wache in Helsinki Inventur- und Wartungsarbeiten durch. Dabei überprüfen sie Ausrüstung und Fahrzeuge gründlich. Das gilt auch für den Teleskopmastwagen. Damit kann die Truppe in bis zu 60 Metern Höhe agieren. Dann geht in der Leitstelle ein Notruf ein. In der finnischen Hauptstadt wird in einer Wohnung Rauch gemeldet, doch der Bewohner öffnet die Tür nicht. Und an einer Bushaltestelle zittert eine Person unkontrolliert. Die Haut des Mannes ist kalt und schwitzig. Er klagt über Schwindel und Herzrasen.
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Genre:Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.