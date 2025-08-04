Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herbert Brandl - Kunst und Obsession

Herbert Brandl - Kunst und Obsession

ORF2Staffel 1Folge 1vom 04.08.2025
Herbert Brandl - Kunst und Obsession

Herbert Brandl - Kunst und ObsessionJetzt kostenlos streamen

Herbert Brandl - Kunst und Obsession

Folge 1: Herbert Brandl - Kunst und Obsession

46 Min.Folge vom 04.08.2025

Herbert Brandl hat alles erreicht, was man als zeitgenössischer Künstler erreichen kann. Seine Gemälde hängen in den besten Sammlungen, er wird von den besten Galerien vertreten, unterrichtet auf einer der angesehensten Kunstunis, nimmt an Biennalen und Documentas teil und kann schon lange von seiner Kunst leben, gut sogar. Er arbeitet schnell oder gar nicht. Ein zwei mal vier Meter Bild entsteht schon einmal in einer Stunde obsessiver Arbeit. Trotz explosiver Ausdruckskraft sitzt jeder Pinselstrich. Greenpeace und Samurai? Besessen und asiatisch meditativ? Intellektueller Auskenner und Berserker auf der Leinwand? Der Film von Ines Mitterer begleitet Herbert Brandl und ringt dem Geheimnis dieser kaleidoskopisch schillernden Persönlichkeit, einem der wichtigsten Künstler unserer Zeit, ein paar Wahrheiten ab. Bildquelle: ORF/WR Film/Walter Reichl

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Herbert Brandl - Kunst und Obsession
ORF2
Herbert Brandl - Kunst und Obsession

Herbert Brandl - Kunst und Obsession

Alle 1 Staffeln und Folgen