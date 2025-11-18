Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herbert Prohaska: Der Ball, ein Leben

ORF1Staffel 1Folge 1vom 18.11.2025
53 Min.Folge vom 18.11.2025

"Herbert Prohaska: Der Ball, ein Leben" erzählt zu Herbert Prohaskas 70er seinen Weg vom Gemeindebau zum Jahrhundertfußballer, mit Anekdoten und fast verpassten Chancen.

