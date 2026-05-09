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Hereinspaziert!

Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Jazz Gitti & Fritz Strobl

ORF2Staffel 1Folge 15vom 09.05.2026
Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Jazz Gitti & Fritz Strobl

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Hereinspaziert!

Folge 15: Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Jazz Gitti & Fritz Strobl

27 Min.Folge vom 09.05.2026

Sasa Schwarzjirg besucht diesmal Kultsängerin Jazz Gitti und Ex-Skirennläufer Fritz Strobl. Im Gespräch geht es um Erfolg, Leben abseits der Öffentlichkeit und neue Pläne – nahbar, offen und überraschend privat. Bildquelle: ORF/TVfriends/

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