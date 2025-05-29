Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Toni Faber und Lidia BaichJetzt kostenlos streamen
Hereinspaziert!
Folge 8: Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Toni Faber und Lidia Baich
26 Min.Folge vom 29.05.2025
In "Hereinspaziert!" ist Sasa Schwazjirg zu Besuch bei Toni Faber, der 1988 zum Priester geweiht und seit 1999 Dompfarrer des Wiener Stephansdoms wurde. Außerdem ist Sasa zu Gast bei der vielseitigsten Geigensolistin Lidia Baich, die 1981 in Leningrad geboren und in Graz aufgewachsen ist. Bildquelle: ORF/TV Friends
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Hereinspaziert!
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0