Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Hereinspaziert!

Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Toni Faber und Lidia Baich

ORF2Staffel 1Folge 8vom 29.05.2025
Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Toni Faber und Lidia Baich

Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Toni Faber und Lidia BaichJetzt kostenlos streamen

Hereinspaziert!

Folge 8: Hereinspaziert!: Zu Besuch bei Toni Faber und Lidia Baich

26 Min.Folge vom 29.05.2025

In "Hereinspaziert!" ist Sasa Schwazjirg zu Besuch bei Toni Faber, der 1988 zum Priester geweiht und seit 1999 Dompfarrer des Wiener Stephansdoms wurde. Außerdem ist Sasa zu Gast bei der vielseitigsten Geigensolistin Lidia Baich, die 1981 in Leningrad geboren und in Graz aufgewachsen ist. Bildquelle: ORF/TV Friends

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Hereinspaziert!
ORF2
Hereinspaziert!

Hereinspaziert!

Alle 1 Staffeln und Folgen