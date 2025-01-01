Heroes of the Internet
1 StaffelAb 12
Wer kennt sie nicht - die heimlichen Stars des Internets? Den Bräutigam, der seine Braut versehentlich in den Pool wirft, oder den TV-Auftritt, bei dem der Moderator live vor der Kamera von einem Tier attackiert wird. In "Heroes of the Internet" gibt es die lustigsten, bizarrsten und unglaublichsten Videos aus dem WWW zu sehen.
Genre:Unterhaltung
Produktion:DE, 2013
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Redseven Entertainment GmbH, Bildrechte: ProSieben