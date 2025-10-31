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Herrgottszeiten!

Herrgottszeiten! - Johann-Philipps Klosterbesuche: Im Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg

ORF2Staffel 1Folge 1vom 31.10.2025
Herrgottszeiten! - Johann-Philipps Klosterbesuche: Im Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg

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Herrgottszeiten!

Folge 1: Herrgottszeiten! - Johann-Philipps Klosterbesuche: Im Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg

45 Min.Folge vom 31.10.2025

Johann-Philipp Spiegelfeld öffnet im neuen Format die Türen zu österreichischen Klöstern. In der ersten Folge besucht er das Augustiner-Chorherrenstift Herzogenburg in Niederösterreich und das ehemalige Stift Dürnstein. Er erkundet den Alltag der Chorherren, ihre jahrhundertealten Traditionen und erlebt, wie Glaube und Gemeinschaft das klösterliche Leben prägen. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Carlo Hofmann

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