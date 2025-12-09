Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 1vom 09.12.2025
47 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 12

Während des Kalten Krieges setzt sich Finanzexperte Alfred Herrhausen für mehr Transparenz und soziale Gerechtigkeit ein. Doch sein Engagement hat einen hohen Preis und er gerät ins Visier der Geheimdienste. Inhalt: Finanzexperte Alfred Herrhausen hat einen Traum. Er will die Spaltung der Welt durch eine neue Politik im internationalen Bankwesen überwinden. Auf einer Pressekonferenz der Deutschen Bank stellt Herrhausen seine Idee vor, den ärmsten Ländern die Schulden zu erlassen. Damit polarisiert er nicht nur in den eigenen Reihen, Herrhausen gerät auch ins Visier der Geheimdienste. Berechtigte Ängste seiner Frau Traudl um seine Sicherheit schiebt der vielbeschäftigte Visionär vorerst beiseite. Besetzung: Oliver Masucci (Alfred Herrhausen) Julia Koschitz (Traudl Herrhausen) August Zirner (Christians) Ursula Strauss (Frau Pinckert) Cornelius Obonya (Hartmut Kefer) Sascha Nathan (Helmut Kohl) David Schütter (Thomas Wasner) Regie: Pia Strietmann Drehbuch: Thomas Wendrich Bildquelle: ORF/ARD Degeto/rbb/hr/swr/Sperl Film/Despina Spyrou

