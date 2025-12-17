Herrhausen (4/4): Der sichere TodJetzt kostenlos streamen
Herrhausen - Der Herr des Geldes
Folge 8: Herrhausen (4/4): Der sichere Tod
Im Jahr 1989 beginnt sich der Eiserne Vorhang zu öffnen. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger der DDR fliehen in den Westen. Deutsche Bank-Chef Alfred Herrhausen will die Aufbruchsstimmung nutzen, um ein Herzensprojekt umzusetzen. Die RAF-Terroristen sind indes von ihren Entführungsplänen abgekommen. Stattdessen wollen sie ein Attentat auf die in ihren Augen mächtigste Person in Deutschland verüben: Herrhausen. Sie sind nicht die Einzigen, die den eigenwilligen Top-Manager loswerden wollen. Besetzung: Oliver Masucci (Alfred Herrhausen) Julia Koschitz (Traudl Herrhausen) August Zirner (Christians) Ursula Strauss (Frau Pinckert) Cornelius Obonya (Hartmut Kefer) Sascha Nathan (Helmut Kohl) David Schütter (Thomas Wasner) Regie: Pia Strietmann Drehbuch: Thomas Wendrich Bildquelle: ORF/ARD Degeto/rbb/hr/swr/Sperl Film/Florian Emmerich
