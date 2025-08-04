Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herrschaftszeiten! Staffel 5

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Fam. Orsini-Rosenberg auf Schloss Stein

ORF2Staffel 1Folge 2vom 04.08.2025
46 Min.Folge vom 04.08.2025

Diesmal geht die Reise zu einem spektakulären Adelssitz in Kärnten: Der Moderator und studierte Historiker besucht in dieser neuen Ausgabe der Sendung ein Anwesen im Oberen Drautal. Hier thront das Schloss Stein – eigentlich eine Felsenburg – über Dellach, bewohnt von Familie Orsini-Rosenberg. Johann-Philipp Spiegelfeld unterzieht die ehrwürdigen Gemäuer gleich einer ausgiebigen Inspektion, erforscht zahlreiche Räume sowie darin verborgene Schätze und erfährt beim abendlichen Kamingespräch wieder viel Interessantes aus der Familiengeschichte. Eine sportliche Herausforderung erwartet ihn in der für die Öffentlichkeit nicht zugänglichen Burganlage ebenfalls: Er erklimmt mit dem Hausherrn den Bergfried. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Philip Pürcher

ORF2
