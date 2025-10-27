Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herrschaftszeiten! Staffel 5

Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie d'Harambure-Fraye auf Schloss Artstetten

ORF2Staffel 1Folge 3vom 27.10.2025
Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie d'Harambure-Fraye auf Schloss Artstetten

Herrschaftszeiten! Staffel 5

Folge 3: Herrschaftszeiten! - Johann-Philipps Schlossbesuche: Bei Familie d'Harambure-Fraye auf Schloss Artstetten

46 Min.Folge vom 27.10.2025

In der neuen Folge ist Johann-Philipp Spiegelfeld bei Familie d’Harambure-Fraye auf Schloss Artstetten in Niederösterreich zu Gast. Sie sind die direkten Nachfahren des ermordeten Erzherzogs Franz Ferdinand. Dieses Anwesen ist österreichische Geschichte pur – und der wissbegierige Moderator erfährt unzählige Details über das Erzhaus, seine Besitzungen und die gegenwärtige Nutzung des Anwesens. Private Einblicke und Geschichten gewährt die Hausherrin, Alix de la Poëze d’Harambure-Fraye, sie ist die Ururenkelin des Thronfolgers und seiner Ehefrau, Gräfin Sophie Chotek. Bildquelle: ORF/Interspot Film/Philip Pürcher

