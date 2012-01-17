Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 191
Folge vom 17.01.2012
Daniel macht Laura überraschend einen Heiratsantrag. Sie reagiert allerdings anders als erhofft und erbittet sich Bedenkzeit. Daniel macht sich Vorwürfe und glaubt, Laura nun endgültig verschreckt zu haben. Karen und Mesut wundern sich, dass Henriette und Florian sich aus dem Weg zu gehen scheinen, anstatt die neue Wohnsituation für romantische Zweisamkeit zu nutzen. War Florians Einzug doch die falsche Entscheidung? Saskia ist hin und her gerissen zwischen ihren Gefühlen für Conrad. Sein Liebesgeständnis hätte sie sich vor 30 Jahren gewünscht. Wird sie sich dennoch auf ihn einlassen?
Herzflimmern – Die Klinik am See
