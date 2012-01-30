Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 1: Folge 200
43 Min.Folge vom 30.01.2012Ab 12
Mit Saskias Schmerz über Martins Absage kommt ihre ganze Enttäuschung und Verletztheit über das, was er ihr schon einmal in der Vergangenheit angetan hat, wieder hoch. Vor Laura gibt sie sich tapfer, doch sie ist entschlossen, endgültig mit ihm abzurechnen. Martin muss vernichtet werden. Trotz ihrer Sorge um den Schmerz ihrer Mutter, freut Laura sich gemeinsam mit Daniel und ihren Freunden auf ihre Hochzeit. Doch die Trauung verzögert sich, als die Brauteltern fehlen. Schließlich entscheidet sich die besorgte Laura, mit Daniel und Georg in Saskias Villa nach dem Rechten zu sehen.
Herzflimmern – Die Klinik am See
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises