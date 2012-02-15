Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 212

HerzfrequenzStaffel 11Folge 13vom 15.02.2012
Folge 212

Folge 212Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 13: Folge 212

43 Min.Folge vom 15.02.2012Ab 12

Laura ist enttäuscht, dass Daniel die Hochzeit dann doch verschieben möchte. Obwohl die beiden weiterhin vorgeben, glücklich in ihrer Beziehung zu sein, ziehen erste dunkle Wolken im Paradies auf. Während Daniel mit seiner unterdrückten Eifersucht ringt, fühlt Laura sich von ihm kontrolliert. Werden Sie ihre Probleme meistern? Henning versucht weiterhin, hinter Saskias und Isabelles Geheimnis zu kommen. Unterdessen setzt Saskia zu ihrem finalen Schachzug gegen Conrad an. Die Botschaft aus dem Jenseits am Fenster von Susanne Degele sorgt für Aufregung in der Klinik. Während sich die Patientin in ihrem Aberglauben bestätigt fühlt, empfindet Karen Mitleid mit der Frau und fragt sich, wer sich so einen bösen Scherz erlaubt. Gemeinsam mit Mesut macht sie auf Geisterjagd.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen