Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 13: Folge 212
Laura ist enttäuscht, dass Daniel die Hochzeit dann doch verschieben möchte. Obwohl die beiden weiterhin vorgeben, glücklich in ihrer Beziehung zu sein, ziehen erste dunkle Wolken im Paradies auf. Während Daniel mit seiner unterdrückten Eifersucht ringt, fühlt Laura sich von ihm kontrolliert. Werden Sie ihre Probleme meistern? Henning versucht weiterhin, hinter Saskias und Isabelles Geheimnis zu kommen. Unterdessen setzt Saskia zu ihrem finalen Schachzug gegen Conrad an. Die Botschaft aus dem Jenseits am Fenster von Susanne Degele sorgt für Aufregung in der Klinik. Während sich die Patientin in ihrem Aberglauben bestätigt fühlt, empfindet Karen Mitleid mit der Frau und fragt sich, wer sich so einen bösen Scherz erlaubt. Gemeinsam mit Mesut macht sie auf Geisterjagd.
