Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 18: Folge 217
Conrad ist entschlossen, trotz allem Widerstand nicht aufzugeben, zu seiner Verantwortung zu stehen und die Leitung der Klinik wieder voll zu übernehmen. Der Loyalität seiner Mitarbeiter kann er sich sicher sein - aber wird das wirklich reichen, um die Klinik zu retten? Mitten in ihrer Vernehmung erhält Shirley einen Anruf von Henning, der sich immer noch auf der Flucht befindet. Er bittet sie um ein heimliches Treffen. Shirley sagt zu, doch dann wird sie plötzlich in der Klinik aufgehalten. Stefan zögert den Moment hinaus, Charlotte zu sagen, dass sie auf dem Musikinternat angenommen wurde. Der bevorstehende Abschied von seiner Tochter fällt ihm unendlich schwer. Auch sieht er sich mit Lauras Vorwürfen konfrontiert, ihrer Liebe nie eine Chance gegeben zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick