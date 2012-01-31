Herzflimmern – Die Klinik am See
Laura entdeckt ihren Vater mit einem Brustschuss in der Villa ihrer Mutter. Ihr gelingt es, Martin am Leben zu halten, bis die Rettungskräfte eintreffen. In der Klinik übernimmt Bernheimer trotz seines Burnouts die Führung und beginnt zusammen mit Stefan Conrads komplizierte Not-OP. Doch Martins seltene Blutgruppe stellt ein großes Problem dar. Hier kann Laura einspringen. Da sie die gleiche, seltene Blutgruppe wie ihr Vater hat, kann sie eine Direktspende abgeben. Inzwischen hat Georg die verstörte Saskia ins Auto verfrachtet. Es gelingt ihm, mit seiner Chefin noch kurz vor dem Eintreffen der Polizei aus Sonnenberg zu fliehen.
