Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 8: Folge 207
Stefan erkennt, dass Laura Daniel vor ihrer Abreise nach München nichts von seinem Liebesgeständnis berichtet hat. Dies verstärkt allerdings Stefans Schuldgefühle gegenüber Daniel. Gibt es trotzdem noch eine Chance für seine Liebe zu Laura? Henning versucht vergeblich, Conrad darüber in Kenntnis setzen, dass Isabelle die Studie sabotieren will. Als dies scheitert, vertraut sich Henning naiverweise Saskia an - und die hat einen Trumpf in der Hinterhand. Obwohl Evelyn weiß, dass sie ihre Hand noch schonen muss, gibt sie Charlotte erneut Flötenunterricht und greift sogar selbst zum Instrument - mit fatalen Folgen. Nach Christophers Streich mit dem Restaurantkritiker Hölzl fürchtet Alois um den guten Ruf des "Wolpertingers". Zum Glück gelingt es aber Ursula, Hölzl milde zu stimmen.
