Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 222

HerzfrequenzStaffel 12Folge 1vom 29.02.2012
Folge 222

Folge 222Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 1: Folge 222

43 Min.Folge vom 29.02.2012Ab 12

Mit dem Ziel, die Klinik zu retten, bereitet die Belegschaft unter Ursulas Leitung den "Tag des Patienten" vor. Dies bringt allerdings die Abläufe in der Klinik durcheinander und führt zu Unmut bei den Ärzten. Florians geplante Investition bringt Saskias Plan, die Klinik zu zerstören, in Gefahr. Doch Saskia setzt mal wieder alle Hebel in Bewegung, um dies zu verhindern. Sie besitzt bereits das Vorkaufsrecht und nutzt zudem noch ihren Einfluss bei den Politikgrößen des Landkreises, dass sie am Ende den Zuschlag für die Anteile der Klinik erhält. Dies gibt sie ausgerechnet während einer Danksagung der Belegschaft an Florian bekannt.

Weitere Folgen in Staffel 12

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen