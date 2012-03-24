Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 18: Folge 239
Endlich gesteht Florian Henriette, dass er gerne sein Engagement bei dem finnischen Sportgerätehersteller weiterführen will und dazu zurück nach Helsinki gehen müsste. Obwohl Henriette sich nichts sehnlicher wünscht, als mit Florian in Sonnenberg zu leben, trifft sie schweren Herzens eine folgenschwere Entscheidung. Laura entdeckt besorgt, wie angeschlagen Saskia ist und will sie zu einer Untersuchung in der Klinik bewegen. Georg, der befürchtet, sein Plan könnte scheitern, setzt alles daran, dies zu verhindern und im Gegenteil, dafür zu sorgen, dass sich Saskias Misstrauen gegen Martin und Laura wendet. Die Diabetes-Patientin Marlene muss aufgrund ihres extrem erhöhten Blutzuckers auf der Intensivstation mit Insulin versorgt werden. Der Blutzuckerlangzeitwert lässt erkennen, dass Marlene sich nicht regelmäßig ihr Insulin gespritzt hat. Laura und Martin vermuten, dass dahinter mehr steckt als nur Unzuverlässigkeit oder Vergesslichkeit.
