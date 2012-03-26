Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 12Folge 19vom 26.03.2012
43 Min.Folge vom 26.03.2012Ab 12

Shirley erkennt, dass sie ihre Schwangerschaft in der Klinik öffentlich machen muss. Im laufenden Klinikbetrieb bestehen für Schwangere einfach zu viele arbeitsrechtliche Regelungen, die nicht zu umgehen sind. Mit leichtem Magendrücken informiert Shirley Conrad. Als dieser vollstes Verständnis zeigt, ist Shirley sehr erleichtert. Nun fühlt sie sich auch dem Gerede in der Klinik gewachsen. Sie ruft alle zusammen und kommt den Gerüchten durch ein offenes Bekenntnis zu ihrer Schwangerschaft und dem Vater des Kindes zuvor. Bernheimer vernimmt dies mit gemischten Gefühlen.

Herzfrequenz
