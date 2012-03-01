Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 2: Folge 223
43 Min.Folge vom 01.03.2012Ab 12
Die neue Chefin Saskia verärgert Ursula und die gesamte Belegschaft, indem sie Georg beauftragt, die Dienstpläne zu verändern. Die beiden Frauen geraten aneinander, wobei Ursula Saskia beleidigt und ihr unterstellt, Conrad vernichten zu wollen. Daraufhin kündigt Saskia ihr fristlos. Conrads Misstrauen gegenüber Saskia wird größer. Auch Stefan ist überzeugt, dass Isabelle Teil von Saskias Intrige ist, denn er glaubt Shirleys Verschwörungstheorie. Isabelle wird von Saskia hingehalten, als diese nach ihrem versprochenen Lohn verlangt. Im Gegensatz zu den anderen verkraftet es Florian besser, dass Saskia ihm bei dem Investment in die Klinik ...
Genre:Soap, Drama, Medizin
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises