Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 243

Herzfrequenz
Staffel 12
Folge 22
vom 29.03.2012
Folge 22: Folge 243

43 Min.
Ab 12

Liebes-Virus: Shirley erkannt, dass ihre Liebe zu Henning keine Zukunft hat und sie das Kind alleine aufziehen wird. Bernheimer hingegen glaubt weiterhin, dass Shirley an Henning emotional gebunden ist. Deswegen will er sich damit zufrieden geben, Shirleys guter Freund zu sein. Doch für Außenstehende, sprich Vicky und Ursula, ist es offensichtlich, dass zwischen Shirley und Bernheimer die alten Gefühle wieder aufflammen. Als Ursula Bernheimer auf den Kopf zusagt, dass er Shirley immer noch liebt, kann dieser nicht mehr kneifen. Er gesteht Ursula ehrlich seine Gefühle für Shirley.

Herzfrequenz
