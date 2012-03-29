Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 22: Folge 243
43 Min.Folge vom 29.03.2012Ab 12
Liebes-Virus: Shirley erkannt, dass ihre Liebe zu Henning keine Zukunft hat und sie das Kind alleine aufziehen wird. Bernheimer hingegen glaubt weiterhin, dass Shirley an Henning emotional gebunden ist. Deswegen will er sich damit zufrieden geben, Shirleys guter Freund zu sein. Doch für Außenstehende, sprich Vicky und Ursula, ist es offensichtlich, dass zwischen Shirley und Bernheimer die alten Gefühle wieder aufflammen. Als Ursula Bernheimer auf den Kopf zusagt, dass er Shirley immer noch liebt, kann dieser nicht mehr kneifen. Er gesteht Ursula ehrlich seine Gefühle für Shirley.
Genre:Soap, Drama, Medizin
12
Copyrights:© 2011 ZDF Enterprises