Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 226

Staffel 12Folge 5vom 05.03.2012
Folge 226

Folge 226Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 5: Folge 226

42 Min.Folge vom 05.03.2012Ab 12

Laura ist vollkommen überrumpelt, dass Stefan unvermittelt in der Hütte auftaucht, in die sie sich zum Nachdenken zurückgezogen hatte. Als sie hört, dass Oberschwester Ursula von ihrer Mutter fristlos entlassen wurde, ist sie erschrocken. Laura glaubt Stefans Begründung nicht, dass Saskia schlechte Absichten mit ihrer Übernahme der Klinik verfolgt, kann aber auch nicht akzeptieren, dass Ursula gekündigt wurde. Stefans negative Haltung ihrer Mutter gegenüber ärgert sie maßlos, woraufhin Laura beschließt, sich selbst ein Bild zu machen. Saskia stellt ihre Sicht der Dinge dar und es gelingt ihr, Laura runterzufahren.

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

