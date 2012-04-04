Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 247

HerzfrequenzStaffel 13Folge 4vom 04.04.2012
Folge 247

Folge 247Jetzt kostenlos streamen

Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 4: Folge 247

43 Min.Folge vom 04.04.2012Ab 12

Alte Liebe neu erblüht: Shirley ist zwar gerührt von Bernheimers Liebesgeständnis, weiß aber zunächst nicht, wie sie damit umgehen soll. Zu groß ist ihre Angst, dass sie und Bernheimer sehr schnell wieder ins alte Fahrwasser geraten könnten. Karen bringt Shirley jedoch dazu, über ihre (Ss) eigene Rolle bei der Trennung von Bernheimer nachzudenken. Auch Vicky entlässt Shirley nicht aus der Verantwortung an den Problemen in ihrer Ehe. Während in Shirley langsam die Erkenntnis reift, dass es nun an ihr ist, einen Schritt auf Bernheimer zuzumachen, will der Shirley mit einem schicksalhaften Fund von ihrer Liebe überzeugen.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Herzflimmern – Die Klinik am See
Herzfrequenz
Herzflimmern – Die Klinik am See

Herzflimmern – Die Klinik am See

Alle 13 Staffeln und Folgen