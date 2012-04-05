Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 13Folge 5vom 05.04.2012
43 Min.Folge vom 05.04.2012Ab 12

Hat das Schicksal seine Finger im Spiel? Bernheimer und Shirley sind glücklich, wieder zusammen zu sein. Und Bernheimer wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder mit ihr und Vicky eine Familie zu sein. Und mit dem Baby, das bei Shirley immer noch ab und an für ein Stechen und Ziehen im Unterleib sorgt, für das Shirley jedoch einen unbedenklichen Grund findet. Auch Vicky ist froh, dass ihre Eltern endlich zusammengefunden haben. Sie will das mit ihren Eltern - verbunden mit einem Hintergedanken - gebührend feiern und organisiert ein Essen im Wolpertinger. Doch als Alois ihnen einen Karpfen vorsetzt, findet Bernheimer darin ihre Eheringe!

Herzfrequenz
