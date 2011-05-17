Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge 12: Folge 30
Nach einem aufregenden und ereignisreichen Hochzeitstag verschlafen Marie und Markus die Hochzeitsnacht. Am nächsten Tag machen die beiden sich auf den Weg in die Flitterwochen, wo sie das Versäumte schleunigst nachholen wollen. Doch auch die Hochzeitsreise verläuft anders als geplant. Nach einer leidenschaftlichen Nacht mit Shirley macht sich Bernheimer insgeheim Hoffnung, dass sie zu ihm zurückkehren wird. Tanja Wiesner, die in der Region als Werbeikone bekannt ist, kommt nach einem Suizidversuch in die Klinik. Die Beweggründe der jungen Frau bleiben für den behandelnden Arzt Dr. Stefan Jung lange Zeit im Unklaren, da auch Tanjas Eltern keine Erklärung zu haben scheinen. Verwaltungsdirektor Ralf Borowski interessiert sich auffällig für die Behandlung von Tanja, deren Vater ein einflussreicher Verleger ist.
