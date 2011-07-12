Zum Inhalt springenBarrierefrei
HerzfrequenzStaffel 4Folge 4vom 12.07.2011
Tief enttäuscht, dass Johanna sie nicht stärker unterstützt hat, zweifelt Ursula an ihrer Zukunft in der Seeklinik. Sie sucht Rat bei Alois. Unterdessen macht das Gerücht in der Klinik die Runde, dass die Oberschwester gekündigt hat. Auch die Ärzte arbeiten weiter im Akkord. Buchstäblich im letzten Moment kann Silke Sperling mit ihrem Trombus dazwischen geschoben werden. Henriette schwebt auf Wolke Sieben. In Andreas Kling, ihrem Buchhändler, der mit einer Gehirnerschütterung in der Seeklinik liegt, scheint sie einen wahren Seelenverwandten gefunden zu haben. Bei seiner Entlassung bricht er jedoch unvermittelt zusammen.

