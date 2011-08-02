Zum Inhalt springenBarrierefrei
Herzflimmern – Die Klinik am See

Folge 73

HerzfrequenzStaffel 5Folge 2vom 02.08.2011
43 Min.Folge vom 02.08.2011Ab 12

Cem Acar überschüttet seinen Sohn Mesut mit Anerkennung und Dankbarkeit. Mesut schafft es nicht, ihm die Wahrheit zu sagen. Bei einem Essen im Stella’s bricht Cem plötzlich zusammen und muss in die Seeklinik gebracht werden. Bernheimer findet immer noch keine Ursache für Carola Brunnecks Symptome. Auch Johanna, die er zu dem Fall dazu zieht, steht vor einem Rätsel. Als Carolas Werte sich weiter verschlechtern, verlegt Bernheimer sie auf die Intensivstation. Melanie, die große Angst um ihre Mutter hat, lässt sich von Vicky beruhigen, denn schließlich vertraut sie Bernheimer.

