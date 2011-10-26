Herzflimmern – Die Klinik am See
Folge vom 26.10.2011
Saskia sucht erneut die Annäherung zu ihrer Tochter Laura. Sie findet Lauras WG inakzeptabel und will ihr eine Eigentumswohnung schenken. Laura hingegen lehnt das vehement ab und fordert ihre Mutter auf, sich aus ihrem Leben herauszuhalten. Professor Conrad muss indessen einsehen, dass er das dringend benötigte Geld für die Seeklinik nicht so schnell auftreiben kann. Daraufhin forciert Landrätin Christiane Weinberger die Suche nach privaten Investoren und bietet auch der wohlhabenden Saskia eine Beteiligung an – eine Offerte, die Saskia in vielerlei Hinsicht reizt.
